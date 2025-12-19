Azimut acquista la maggioranza della brasiliana Knox Capital e si rafforza nel paese

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha, una delle principali società brasiliane di consulenza patrimoniale che opera nell'ecosistema di XP. A seguito dell'operazione, Azimut detiene il 50% più una quota di Knox Capital che opererà con il marchio Azimut Knox.L'acquisizioneed è pienamente in linea con la strategia del Gruppo di accelerare la crescita attraverso piattaforme locali di elevata qualità, che combinano prossimità ai clienti, solide competenze tecniche e una governance forte all'interno di un disciplinato quadro operativo.Fondata nel 2021 da cinque partner senior con una lunga esperienza nel private banking, Knox Capital ha registrato una rapida crescita sostenuta da una strategia che combina sviluppo organico e acquisizioni mirate. Al 30 novembre 2025, Knox Capital(circa R$ 7 miliardi) e impiega circa 40 professionisti.Iled è attualmente il terzo Paese del Gruppo per masse gestite. Al 30 novembre 2025, Azimut gestisce 7,6 miliardi di euro in Brasile (circa R$ 49 miliardi), rispetto a 0,2 miliardi a dicembre 2013, con un tasso di crescita annuo composto di circa il 36% in 12 anni. Il Gruppo opera con un modello locale completamente integrato che combina risparmio gestito, gestione patrimoniale e distribuzione, ulteriormente rafforzato dalla partnership strategica con XP annunciata nel 2021. Nei mercati privati, Azimut gestisce in Brasile circa 900 milioni di euro (circa R$ 6 miliardi), con investimenti diversificati in infrastrutture, nel settore immobiliare e nell'agrobusiness."Il Brasile è un pilastro strategico di crescita e utili per Azimut, grazie a una piattaforma ben consolidata e scalabile costruita in oltre un decennio - ha commentato il- L'operazione si basa sulla nostra partnership di successo con XP ed è pienamente in linea con la visione di lungo termine di integrare piattaforme locali di elevata qualità all'interno del nostro gruppo globale. Con Azimut Knox rafforziamo la nostra posizione nei segmenti Private e UHNW e miglioriamo la profondità e la qualità del nostro business brasiliano, facendo leva sulle competenze di investimento globali e sul comprovato track record di Azimut, per servire al meglio clienti con esigenze di gestione patrimoniale sempre più complesse".