Sanlorenzo, nel 2024 ricavi confermati a livello record a 930,4 milioni

Sanlorenzo

(Teleborsa) - I dati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 dimostradalla vendita di nuovi yacht (“Ricavi Netti Nuovo”) confermati a 930,4 milioni di Euro, +10,7% rispetto al 2023.L' EBITDA è confermato a 176,4 milioni di Euro (+12% rispetto al 2023), con un margine sui Ricavi Netti Nuovo pari al 19,0%, circa +20 basis point; l’espansione della marginalità riflette il posizionamento unico del brand sul mercato e la forte desiderabilità dei pezzi unici che vengono immessi sul mercato. Escludendo l’impatto del consolidamento di Nautor Swan, l’EBITDA Margin avrebbe registrato un’espansione di ca. 45 basis point (19,2% sui Ricavi Netti Nuovo).L'è confermato a 139,3 milioni di Euro, +10,6% rispetto al 2023, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo pari al 15,0%. Escludendo l’impatto del consolidamento di Nautor Swan, l’EBIT Margin avrebbe registrato un’espansione di circa 40 basis point (15,4% sui Ricavi Netti Nuovo), a testimonianza dell’ottimizzazione dell’attivo fisso rispetto al reddito generato.Ildi Gruppo pari a 103,1 milioni di Euro, +11,1% rispetto al 2023, superiore anche al massimo della forchetta di Guidance 2024 (99-101 milioni di Euro), grazie ad una gestione di tesoreria efficace volta a minimizzare il costo del capitale e ad impiegare tempestivamente i surplus di cassa.Investimenti netti organici confermati per 49,3 milioni di Euro, con un incidenza del 5,3% sui Ricavi Netti Nuovo, di cui l’89% relativo all’espansione della capacità industriale e allo sviluppo di nuovi modelli e nuove gamme di prodotto.Lanetta di cassa confermata a 29,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2024, dopo il pagamento di dividendi per 34,8 milioni di Euro e un impatto da operazioni di natura straordinaria (M&A e Buy-Back in H2 2024) per complessivi 83,8 milioni di Euro.Order Backlog all’88% coperto da clienti finali, valore netto pari a 1.019,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2024, di cui 623,1 milioni di Euro riferiti al 2025 e 396,7 milioni di Euro per gli esercizi successivi, continuando ad assicurare un elevato livello di visibilità su un ampio orizzonte temporale.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto undi 1,00 Euro per azione, con un pay-out di circa il 34% del Risultato netto di Gruppo costante rispetto al dividendo 2023, anche in considerazione delle significative acquisizioni di Nautor Swan e Simpson Marine nel corso del 2024.Presentata la g"all’insegna di una crescita continua e sostenibile grazie alla evoluzione del modello aziendale, al forte mix della gamma prodotto e al rafforzamento della rete diretta di vendita".