Piazza Affari: movimento negativo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per ilproduttore di yacht e superyacht, che presenta una flessione dell'1,80% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Sanlorenzo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di Sanlorenzo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,57 Euro con area di resistenza individuata a quota 30,72. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,13.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
