Piazza Affari: movimento negativo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,80% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,57 Euro con area di resistenza individuata a quota 30,72. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)