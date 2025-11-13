Poligrafici Printing: ricavi stabili, utili e margini in leggero aumento nei nove mesi

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo Poligrafici Printing
, holding del settore printing del gruppo Monrif e società quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato ricavi consolidati
pari a 15,5 milioni di euro
, un livello in linea con il periodo corrispondente del 2024, che beneficiava di sopravvenienze attive per 0,2 milioni legate al recupero di crediti svalutati.
Il margine operativo lordo
si è attestato a 3,5 milioni
, in aumento di 0,2 milioni (+3,6%); l’Ebitda margin è salito al 23,6% dei ricavi di stampa, migliorando di 0,6 punti percentuali. Il risultato di periodo registra un utile
di 1,1 milioni
, in crescita rispetto al milione registrato al 30 settembre 2024. Gli Ammortamenti
sono pari a 1,8 milioni di euro, in linea con il valore registrato al 30 settembre 2024.
La posizione finanziaria netta
consolidata ESMA evidenzia un indebitamento
di 3,8 milioni, includendo l’effetto dell’IFRS 16 (8 milioni di debito). Al netto del principio contabile, la società avrebbe disponibilità nette per 4,2 milioni, in linea con il 30 giugno 2025. Nel periodo, sono stati distribuiti dividendi
per 0,5 milioni.
La società segnala che l’andamento della gestione è in linea con le previsioni e che è in fase avanzata il rinnovo dei contratti di stampa per Libertà
e l’edizione bolognese di Repubblica
.(Foto: © zefart/123RF)