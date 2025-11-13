Poligrafici Printing: ricavi stabili, utili e margini in leggero aumento nei nove mesi

Poligrafici Printing

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo, holding del settore printing del gruppo Monrif e società quotata su Euronext Growth Milan, ha registratopari a, un livello in linea con il periodo corrispondente del 2024, che beneficiava di sopravvenienze attive per 0,2 milioni legate al recupero di crediti svalutati.Ilsi è attestato a, in aumento di 0,2 milioni (+3,6%); l’Ebitda margin è salito al 23,6% dei ricavi di stampa, migliorando di 0,6 punti percentuali. Il risultato di periodo registra undi, in crescita rispetto al milione registrato al 30 settembre 2024. Glisono pari a 1,8 milioni di euro, in linea con il valore registrato al 30 settembre 2024.Laconsolidata ESMA evidenzia undi 3,8 milioni, includendo l’effetto dell’IFRS 16 (8 milioni di debito). Al netto del principio contabile, la società avrebbe disponibilità nette per 4,2 milioni, in linea con il 30 giugno 2025. Nel periodo, sono stati distribuitiper 0,5 milioni.La società segnala che l’andamento della gestione è in linea con le previsioni e che è in fase avanzata il rinnovo dei contratti di stampa pere l’edizione bolognese di