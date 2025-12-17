Parigi: scambi negativi per Hermes

maison di moda francese

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,22%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2.138,7 Euro e primo supporto individuato a 2.096,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2.180,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)