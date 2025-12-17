Milano 15:52
44.247 +0,58%
Nasdaq 15:52
25.058 -0,30%
Dow Jones 15:52
48.313 +0,41%
Londra 15:52
9.841 +1,62%
Francoforte 15:52
24.087 +0,04%

Parigi: scambi negativi per Hermes

Migliori e peggiori
Parigi: scambi negativi per Hermes
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la maison di moda francese, che mostra un decremento del 2,22%.

Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Hermes classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2.138,7 Euro e primo supporto individuato a 2.096,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2.180,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```