Parigi: scambi negativi per Hermes

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la maison di moda francese
, che mostra un decremento del 2,22%.
Lo scenario su base settimanale di Hermes
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Hermes
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2.138,7 Euro e primo supporto individuato a 2.096,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2.180,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)