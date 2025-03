Leonardo aggiorna il piano: incremento del dividendo del 90% nel 2025

Leonardo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, big italiano della difesa, ha. È prevista una forte spinta alla realizzazione delle tecnologie Multidominio-Interoperabilità abilitate dal digital continuum, mentre le alleanze internazionali sono viste come un elemento di accelerazione della competitività di Leonardo sui mercati internazionali (crescita inorganica), che si innesta sulle azioni di razionalizzazione del portafoglio prodotti, del piano di efficientamento, e di digitalizzazione (crescita organica).Gli obiettivi chiave, incluso l'upside da nuove iniziative (LRMV, Divisione Spazio, Leonardo Hypercomputing Continuum LoB, JV with Baykar), prevedono al 2029a 26,2 miliardi di euro (Vs 20,9 miliardi di euro nel 2024);a 24 miliardi di euro (Vs 17,8 miliardi di euro nel 2024);a 2,8 miliardi di euro (Vs 1,5 miliardi di euro nel 2024); FOCF a 1,53 miliardi di euro (Vs 0,83 miliardi di euro nel 2024). Nel periodo 2025-2029, sono previsti(CAGR 2023-2029 +5,8%); ricavi cumulati a 106 miliardi di euro (CAGR 2023-2029 +7%). Nel periodo prevista crescita dell'EBITA con un CAGR 2023-2029 del 13,1%; il FOCF con un CAGR 2023-2029 del 15,2%.Durante i primi 12 mesi, l'accelerazione del piano diha portato un obiettivo di risparmi quantificabile in 191 milioni, rispetto ai 150 milioni di euro previsti a Marzo 2024. Entro l'orizzonte temporale di Piano, il target è confermato a 1,8 miliardi di euro."Il Piano Industriale avviato 12 mesi fa - sottolinea l'- sta consentendo a Leonardo di giocare uncompetitivo internazionale. La massiccia digitalizzazione e razionalizzazione di prodotti e servizi, le iniziative di efficienza e riduzione dei costi a livello di Gruppo - aggiunge Roberto Cingolani - hanno sbloccato il potenziale di crescita organica del business oltre ogni aspettativa, portando l'azienda a conseguire fin da subito una forte crescita nella top line, con un incremento sopra le attese di tutti i KPI"."L'intraprese negli ultimi mesi - conclude Roberto Cingolani - sono l'elemento che ci sta consentendo di accelerare il nostro sviluppo completando le nostre capacità industriali e tecnologiche. Questo tipo di crescita inorganica si sta dimostrando un elemento determinante di competitività a livello globale, anche alla luce della recente evoluzione del contesto geopolitico internazionale. Nessuno - Stato o azienda - è in grado di sviluppare da solo quelle tecnologie multidominio e interoperabili necessarie per garantire la sicurezza dei propri cittadini, preservando il diritto alla pace, una conquista della società oggi messa in discussione. Nei prossimi anni sarà sempre più determinante poter avere una capacità innovativa rilevante sia in termini di R&D, sia di produzione sia di persone per preservare lo sviluppo dell'azienda ma soprattutto della collettività".Il Gruppo sta mettendo in atto unaa supporto della crescita e del ritorno agli azionisti: iniziative di investimento a supporto della crescita organica per rafforzare il core business e aprire la strada al futuro di Leonardo; opportunità di crescita inorganica focalizzata su aree strategiche di crescita; incremento sostanziale del dividendo del 90% nel 2025 con crescita del ritorno per gli azionisti nell'arco di Piano; riduzione dell'indebitamento con l'impegno di mantenere l'Investment Grade da parte delle agenzie di credit rating.Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unpari a 0,52 euro a valere sull'utile dell'esercizio 2024 (0,28 euro nel 2024), al lordo delle eventuali ritenute di legge. Tale dividendo verrebbe posto in pagamento a decorrere dal 25 giugno 2025, con data stacco della cedola n. 15 coincidente con il 23 giugno 2025 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF) coincidente con il 24 giugno 2025.