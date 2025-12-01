Ucraina-Usa, Rubio: "Colloqui produttivi ma c'è ancora lavoro da fare"

(Teleborsa) - I colloqui tra Usa e Ucraina "sono stati produttivi ma c'è ancora lavoro da fare". È quanto ha affermato, ieri,Al tavolo accanto al segretario di Stato americano, l'e ilcon una, subentrato al dimissionario Andriy Yermak, travolto da uno scandalo di corruzione."La situazione è molto delicata. Ci sono molte parti in gioco, e ovviamente c'è la Russia che dovrà essere parte dell'equazione. Siamo stati in contatto a vari livelli con la parte russa, e abbiamo anche una buona comprensione delle loro opinioni" ha commentato ieridopo i colloqui in Florida, durati oltre cinque ore. Il segretario di Stato americano ha poi affermato che l'impegno diplomatico dell'amministrazione Trump si intensificherà questa settimana, con Witkoff che oggi sarà a Mosca per incontrare Vladimir Putin.Più positivoche ha parlato di "un successo". Umerov ha sottolineato che gli ucraini vogliono "garanzie affidabili e lungo termine". Le, ha detto, "sono chiare: salvaguardare gli interessi ucraini, garantire un dialogo sostanziale e procedere sulla base dei progressi compiuti a Ginevra". Rubio ha assicurato che Washington vuole "porre fine al conflitto e creare un meccanismo che consenta all'Ucraina di essere indipendente e sovrana, di non avere mai più un'altra guerra e di creare un'enorme prosperità per il suo popolo".Da Miamiandrà a Parigi, dove incontrerà ile gli riferirà sui risultati dei colloqui con gli Stati Uniti sulla fine della guerra russo-ucraina.Secondo Axios, che cita due funzionari ucraini informati della trattativa, ieri negoziati tra Stati Uniti e Ucraina si sono concentrati sullain base a un accordo di pace. I due funzionari ucraini hanno descritto l'incontro di cinque ore come "difficile" e "intenso", ma produttivo.Putin, che oggi dovrebbe incontrare l'inviato del presidente Trump, insiste sul fatto che la Russia non si fermerà finché non avrà il controllo dell'intera regione del Donbass, nell'Ucraina orientale.