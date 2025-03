Dazi, da UE contromisure "forti e proporzionate" su 26 miliardi di export USA

(Teleborsa) - Nel giorno in cuiimposti dagli Stati Uniti stanno, quest'ultima risponde con, nell'intento di "proteggere consumatori e imprese". E così vengono annunciatidi dollari, considerando che il valore die dazi imposti dagli USA è stimato in 28 miliardi USD."Le relazioni commerciali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti sono le più grandi al mondo. Hanno portato prosperità e sicurezza a milioni di persone. E il commercio ha creato milioni di buoni posti di lavoro su entrambe le sponde dell'Atlantico", ha affermato la, in conferenza stampa, esprimendoe sottolineando che "le tariffe sono tasse. Sono. Stanno interrompendo le catene di approvvigionamento. Portano incertezza per l'economia. Mettono in gioco posti di lavoro. Faranno salire i prezzi".Le contromisure UE saranno introdotte in due fasi - ha spiegato vin der Leyen- con un primo stepe poi diventeranno. Nel frattempo, rimarranno aperti ai negoziati."Crediamo fermamente che in un mondo pieno di incertezze geoeconomiche e politiche, non sia nel nostro interesse comune gravare le nostre economie con tali tariffe. Siamo pronti a impegnarci in un dialogo significativo", ha agiunto la Presidente, impegnando il commissario al commercioa portare avanti i colloqui con gli USA.Le tariffe odierne degli Stati Uniti ci portano nella direzione sbagliata e le ragioni sono molteplici. - ha spiegato il Commissario - Il partenariato commerciale UE-USA è ben bilanciato e altamente redditizio per entrambe le parti. In particolare, per quanto riguarda acciaio e alluminio, condividiamo alcune delle sfide, ad esempio le sovraccapacità globali guidate da pratiche non di mercato, e l'Unione europea è parte della soluzione, non del problema"."L'amministrazione statunitense ha scelto di perseguire una strada dannosa di tariffe ingiustificate, lasciandoci senza altra scelta che rispondere, ed è esattamente ciò che stiamo facendo", ha aggiunto Sefcovic, spiegando chesarannoesportate verso l'UE. Ma la Commissione sta adottandodi euro di merci esportare in UE.