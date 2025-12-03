Appuntamenti macroeconomici del 3 dicembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 03/12/2025
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 52,4 punti; preced. 52,5 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 53,1 punti; preced. 53 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,2%)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 7K unità; preced. 42K unità)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 55 punti; preced. 54,8 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 54,8 punti; preced. 54,6 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 52,4 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,77 Mln barili)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))