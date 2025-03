FibreConnect e China Mobile insieme per fornire a PMI connessione ultra-veloce

(Teleborsa) - Connettività ultra-performante a tutte le aziende italiane e cinesi che intrattengono rapporti con clienti, fornitori o filiali che sono nel continente asiatico. Questo è l’obiettivo dellacommerciale siglata da, leader nel settore della fibra ottica per il mercato B2B, e, la filiale italiana internazionale di uno dei più importanti operatori di telecomunicazioni al mondo."Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership che rappresenta un passo significativo verso l’internazionalizzazione delle nostre reti e servizi - spiega, CEO di FibreConnect - Questo accordo offre un’opportunità straordinaria a tutte le PMI italiane, poiché consente loro di accedere a connessioni ad alta velocità e a standard di eccellenza globale sia in Cina che in tutto il Sud-est asiatico. Collaborare con un leader mondiale delle telecomunicazioni rafforza il nostro impegno nella costruzione di infrastrutture avanzate che collegano il Made in Italy al mondo, supportando la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali."L’accordo, che serve a favorire la trasformazione digitale e aumenta le opportunità di export, mira a potenziare l’ecosistema digitale delle imprese italiane e cinesi, abilitando servizi come il cloud computing, l’IoT, l’Intelligenza Artificiale e la cybersecurity avanzata."Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con FibreConnect. Credo che la cooperazione tra le nostre due aziende porterà a un successo reciproco e a vantaggi condivisi, sfruttando la complementarità dei nostri business. Insieme, puntiamo a fornire soluzioni di connettività migliorate per la comunicazione di rete tra Europa e Asia", dichiara, Country Head di China Mobile International Italy.La partnership tra FibreConnect e China Mobile International Italy si inserisce quindi in un piano più ampio di supporto alla digitalizzazione delle, che rappresentano il cuioni in ultrabanda ore pulsante dell’economia del Paese. FibreConnect punta a colmare il divario digitale, fornendo infrastrutture e connesslarga adattate alle specifiche esigenze di partner, imprese e loro clienti, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica.