ADP sotto pressione a Parigi dopo downgrade Jefferies a Hold

(Teleborsa) - Giornata no per Aeroports de Paris (ADP), a società di gestione degli aeroporti francesi, che segna a Parigi un ribasso dello 0,77% a 128,5 euro per azione. Il titolo sconta un giudizio negativo degli analisti di Jafferies ha declassato l'operatore aeroportuale a Hold da Outperform ed alzato il Target Price a 134 da 125 euro con un progresso implicito di appena un 2%.Il declassamento del titolo sconta un limitato potenziale di rialzo delle azioni, dopo un periodo di sovraperformance, ed una crescente incertezza con l'avvicinarsi di un importante ciclo di investimenti e con lo scadere del periodo regolamentare per le tariffe.Jefferies ha riconosciuto che la proposta di ADP per il suo prossimo periodo di regolamentazione (ERA) è stata accolta positivamente, in particolare per quanto riguarda i rendimenti e la flessibilità. La proposta include infatti meccanismi di aggiustamento e una revisione di metà periodo progettati per proteggere i rendimenti qualora i risultati divergano dalle aspettative.