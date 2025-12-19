Ferrero International, utile 2025 in leggero aumento a 704 milioni di euro

(Teleborsa) -, la holding del gruppo dolciario di Alba, ha approvato il bilancio civilistico dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2025 con undi 417 milioni di euro, in aumento del 22,3% dai 341 milioni di euro al 31 agosto 2024, e undi 704 milioni di euro (+3% dai 683 milioni di euro al 31 agosto 2024).Al contempo, l'assemblea straordinaria ha nominato. L'assise in quella sede aveva deliberato una modifica allo statuto, introducendo proprio la possibilità di procedere alla nomina di un presidente onorario da attribuirsi a "chi abbia contribuito significativamente alla storia, allo sviluppo e alla reputazione della società".L'unanime consenso degli azionisti, si legge in una nota , è stato dettato dall'esigenza di esprimere "unper la signora Ferrero per oltre ventisette anni amministratore e presidente della società, oltreché per la preziosa opera di sostegno e consiglio a fianco del marito, Michele Ferrero, fondatore del gruppo, in un arco di tempo più che cinquantennale".La signora Ferrero, nella sua nuova funzione di presidente onorario, "continuerà con immutato impegno a collaborare alla vita della società, ed in particolare alla elaborazione ed allogestite attraverso la Fondazione Piera, Pietro & Giovanni Ferrero di Alba, della quale è da tempo presidente".A fronte delle modifiche introdotte, ildi Ferrero International risulta ora composto da Giovanni Ferrero, Presidente, Lapo Civiletti, vice presidente e CEO, e dagli amministratori Daniel Martinez Carretero, Fabrizio Minneci, Filomena Vozzola e Guido Giannotta.