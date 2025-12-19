Ferrero International, utile 2025 in leggero aumento a 704 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrero International
, la holding del gruppo dolciario di Alba, ha approvato il bilancio civilistico dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2025 con un fatturato
di 417 milioni di euro, in aumento del 22,3% dai 341 milioni di euro al 31 agosto 2024, e un utile di esercizio
di 704 milioni di euro (+3% dai 683 milioni di euro al 31 agosto 2024).
Al contempo, l'assemblea straordinaria ha nominato presidente onorario a vita Maria Franca Ferrero
. L'assise in quella sede aveva deliberato una modifica allo statuto, introducendo proprio la possibilità di procedere alla nomina di un presidente onorario da attribuirsi a "chi abbia contribuito significativamente alla storia, allo sviluppo e alla reputazione della società".
L'unanime consenso degli azionisti, si legge in una nota , è stato dettato dall'esigenza di esprimere "un doveroso riconoscimento e manifestare forte gratitudine
per la signora Ferrero per oltre ventisette anni amministratore e presidente della società, oltreché per la preziosa opera di sostegno e consiglio a fianco del marito, Michele Ferrero, fondatore del gruppo, in un arco di tempo più che cinquantennale".
La signora Ferrero, nella sua nuova funzione di presidente onorario, "continuerà con immutato impegno a collaborare alla vita della società, ed in particolare alla elaborazione ed allo sviluppo delle sue attività culturali e nel campo sociale
gestite attraverso la Fondazione Piera, Pietro & Giovanni Ferrero di Alba, della quale è da tempo presidente".
A fronte delle modifiche introdotte, il consiglio di amministrazione
di Ferrero International risulta ora composto da Giovanni Ferrero, Presidente, Lapo Civiletti, vice presidente e CEO, e dagli amministratori Daniel Martinez Carretero, Fabrizio Minneci, Filomena Vozzola e Guido Giannotta.