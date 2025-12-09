G-III Apparel Group vola: utili oltre le stime

G-Iii Apparel Group, Ltd

(Teleborsa) - Effervescenteche scambia con una performance decisamente positiva del 4,97%.Il titolo del proprietario del marchio Donna Karan beneficia dellaper azione rettificato, per l'esercizio in corso, al range 2,80-2,90 dollari dalla forchetta 2,55-2,75 dollari indicata in precedenza.I risultati del: il fatturato si è attestato a 988,65 milioni di dollari, in calo rispetto ai 1.086,76 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto si è attestato a 80,59 milioni di dollari, contro i 114,77 milioni di dollari dell'anno scorso.Neidell'esercizio, il fatturato è stato pari a 2.185,52 milioni di dollari, rispetto ai 2.341,26 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto è stato di 99,29 milioni di dollari, contro i 144,78 milioni di dollari dell'anno scorso.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 33,65 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 29,82. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 28,5.