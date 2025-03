Leonardo, nuovi ordini per circa 30 elicotteri per 370 milioni di euro

Leonardo

(Teleborsa) -ha annunciatodestinati a diversi operatori in Europa, nelle Americhe, in Africa e nella regione Asia-Pacifico, principalmente per compiti di supporto all'industria energetica, soccorso e compiti di pubblica utilità, trasporto VIP. L'annuncio del big italiano della difesa è arrivato in occasione di Verticon 2025 (Dallas, 11-13 marzo), salone di grande rilevanza per l'industria elicotteristica mondiale.Gli ordini ottenuti per i modelli AW109 GrandNew, AW169, AW139 e AW189 hanno un, con consegne tra il 2026 e il 2028. Questi ordini si aggiungono a contratti preliminari per 15 elicotteri monomotore di nuova generazione AW09 destinati a clienti in Europa e nel Sudest Asiatico.Inoltre, Leonardo ha anche annunciato l', in particolare a supporto dell'industria energetica e per missioni di soccorso con i modelli AW169 e AW189 e la fornitura delle più recenti tecnologie di simulazione per l'addestramento dei piloti."In anni recenti ci siamo concentrati su un moderno mix di prodotti dotati delle più recenti tecnologie, con costante capacità di crescita e in grado di soddisfare o superare gli standard certificativi e di sicurezza più rigorosi - ha dichiarato- Abbiamo mantenuto un forte impegno verso la sostenibilità, e tenuto bene a mente l'importanza del livello di servizio per essere certi che i clienti possano trarre il massimo beneficio dalla nostra proposta di valore. Un'ulteriore spinta deriva anche dal processo di digitalizzazione, realmente a 360 gradi: a bordo dell'elicottero, durante la manutenzione, nell'addestramento".