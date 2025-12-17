Milano 12:13
44.249 +0,59%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:13
9.847 +1,67%
Francoforte 12:12
24.077 0,00%

Piazza Affari: andamento rialzista per D'Amico

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nel trasporto marittimo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,09%.

Lo scenario su base settimanale di D'Amico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,06 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,18. Il peggioramento di D'Amico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,985.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
