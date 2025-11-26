Corrono i listini europei spinti da fiducia su tagli Fed e prospettive di pace in Ucraina

S&P-500

Cembre

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Si muove in buon rialzo il listino statunitense, dove l'segna un incremento dello 0,94%.La fiducia in un taglio dei tassi della, la ripresa della corsa dele le crescentitra Russia e Ucraina spingono i listini europei.A Milano corrono. Maledopo la buona performance di ieri.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. L', in aumento (+0,88%), raggiunge 4.167,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,60%.Torna a salire lo, attestandosi a +80 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,39%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,11%, in luce, con un ampio progresso dello 0,85%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,88%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con ilche mostra una plusvalenza dell'1,01%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 45.777 punti.Guadagni frazionali per il(+0,45%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,23%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,47%),(+2,95%),(+2,90%) e(+2,07%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,54%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,08%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,05%.Tra i(+5,11%),(+3,68%),(+3,67%) e(+2,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,40%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,23%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,55%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,21%.