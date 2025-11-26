Corrono i listini europei spinti da fiducia su tagli Fed e prospettive di pace in Ucraina

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari
, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Si muove in buon rialzo il listino statunitense, dove l'S&P-500
segna un incremento dello 0,94%.
La fiducia in un taglio dei tassi della Federal Reserve
, la ripresa della corsa del settore AI
e le crescenti prospettive di pace
tra Russia e Ucraina spingono i listini europei.
A Milano corrono Lottomatica
, Prysmian
e Azimut
. Male Nexi
dopo la buona performance di ieri.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. L'Oro
, in aumento (+0,88%), raggiunge 4.167,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,60%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +80 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,39%. Tra gli indici di Eurolandia
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,11%, in luce Londra
, con un ampio progresso dello 0,85%, e andamento positivo per Parigi
, che avanza di un discreto +0,88%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,01%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 45.777 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,45%); sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,23%.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+3,47%), Prysmian
(+2,95%), Azimut
(+2,90%) e BPER
(+2,07%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nexi
, che ha archiviato la seduta a -2,54%.
Soffre Amplifon
, che evidenzia una perdita dell'1,72%.
Pensosa Stellantis
, con un calo frazionale dell'1,08%.
Tentenna Campari
, con un modesto ribasso dell'1,05%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+5,11%), Cementir
(+3,68%), Banco di Desio e della Brianza
(+3,67%) e Pharmanutra
(+2,36%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio
, che ha chiuso a -4,40%.
Preda dei venditori Intercos
, con un decremento del 2,23%.
Si concentrano le vendite su LU-VE Group
, che soffre un calo dell'1,55%.
Giornata fiacca per Cembre
, che segna un calo dell'1,21%.