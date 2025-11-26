Milano 17:35
Corrono i listini europei spinti da fiducia su tagli Fed e prospettive di pace in Ucraina

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Si muove in buon rialzo il listino statunitense, dove l'S&amp;P-500 segna un incremento dello 0,94%.

La fiducia in un taglio dei tassi della Federal Reserve, la ripresa della corsa del settore AI e le crescenti prospettive di pace tra Russia e Ucraina spingono i listini europei.

A Milano corrono Lottomatica, Prysmian e Azimut. Male Nexi dopo la buona performance di ieri.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. L'Oro, in aumento (+0,88%), raggiunge 4.167,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,60%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +80 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,39%.

Tra gli indici di Eurolandia tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,11%, in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,85%, e andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +0,88%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,01%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 45.777 punti.

Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,45%); sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,23%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Lottomatica (+3,47%), Prysmian (+2,95%), Azimut (+2,90%) e BPER (+2,07%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nexi, che ha archiviato la seduta a -2,54%.

Soffre Amplifon, che evidenzia una perdita dell'1,72%.

Pensosa Stellantis, con un calo frazionale dell'1,08%.

Tentenna Campari, con un modesto ribasso dell'1,05%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+5,11%), Cementir (+3,68%), Banco di Desio e della Brianza (+3,67%) e Pharmanutra (+2,36%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio, che ha chiuso a -4,40%.

Preda dei venditori Intercos, con un decremento del 2,23%.

Si concentrano le vendite su LU-VE Group, che soffre un calo dell'1,55%.

Giornata fiacca per Cembre, che segna un calo dell'1,21%.
