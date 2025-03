Istat, UE e Italia in moderata ripresa ma sul futuro pesa lo spauracchio dazi

(Teleborsa) - Ilè caratterizzato da un’elevata incertezza. Lo rileva l'ultimo, segnalando che l'entrata in vigore, seppur ancora parziale, deidel 25% verso le importazioni di Canada e Messico, e l'ulteriore 10% imposto ai prodotti cinesi, suggerisce una crescentenelle tensioni commerciali. Queste ultime si aggiungono allee potrebbero incidere negativamente sulla domanda mondiale, l’inflazione e le catene globali del valore.L'Istituto segnala anche che, a fine 2024, glidi merci sonoper il commercio globalee ulteriormente aggravate dalla possibile escalation delle tensioni commerciali e geopolitiche.a livello internazionale ma continua a rappresentare un. In questa fase, le pressioni al rialzo sui prezzi sono limitate ma non trascurabili e nuovi rischi inflazionistici, legati allo scenario economico e geopolitico, stanno emergendo.A fronte di un'economia USA che mostra un lieve ma diffuso dinamismo, l anell’ultimo trimestre dell’anno, con prospettive in moderato miglioramento. Tuttavia, il dinamismo economico in Europa è risultato sensibilmente inferiore a quello di altre aree, quali Stati Uniti e paesi asiatici.. Nel 2024 è cresciuto in volume dello 0,7%, mostrando una progressiva decelerazione nel corso dell’anno. Nel quarto trimestre, dopo la stazionarietà dei tre mesi precedenti, il PIL ha registrato una. Il risultato è stato(dove il dato congiunturale nel quarto trimestre è stato pari, rispettivamente, a -0,1% e -0,2 %) e peggiore di quello della Spagna (+0,8%).L’indice dellaha segnato a gennaio un, con un aumento congiunturale del 3,2%, che ha più che compensato il marcato calo di dicembre (-2,7%). Tuttavia, lain tutti i comparti a eccezione della manifattura.Sul fronte dei, si è registrato un, trainato soprattutto dalle valutazioni sulla situazione economica personale. Bene anche sul fronte dell', che a gennaio ha registrato un, con un numero di occupati che risulta pari a 24 milioni 222mila di unità. La crescita ha coinvolto gli uomini, le donne e gli individui di tutte le età ad eccezione dei 35-49enni. Per posizione professionale l’occupazione è aumentata sia tra i dipendenti sia tra gli autonomi. Il tasso di occupazione, è salito al 62,8% (+0,4 punti da dicembre). Parallelamente,. Da segnalare anche ilin termini nominali (+3,1%), con una crescita più ampia nel settore privato (+4%).Quanto all', seppure in leggero rialzo,. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo ha segnato, sia a gennaio sia a febbraio, un incremento tendenziale del 1,7%.Ildi questo mese riguardadell'Italia e dell'UE verso i Paesi Terzi. A tal proposito l'Istat rileva cheal ribasso, tra cui gli attriti commerciali internazionali e la possibile escalation delle tensioni geopolitiche che creerebbero nuovi ostacoli alle catene globali di distribuzione e approvvigionamento. L'uso crescente diin molti paesi e gli orientamenti protezionistici nella politica commerciale, soprattutto degli, potrebbero, inoltre,crescita del commercio nel breve e medio termine. Dal rapporto emerge che glidell’Italia: nel 2024 hanno assorbito oltre il 10% delle vendite totali all’estero del nostro paese, (un valore simile a quello della Germania, ma superiore a quello della Francia e della Spagna) e oltre un quinto delle vendite di prodotti italiani destinati ai mercati extra europei.