Trend following: ecco di che tipo di strategia di investimento si tratta

Unicredit

è una strategia d'investimento chedel mercato, sia a rialzo che a ribasso. L'obiettivo, quindi, è seguire il trend e rimanere investiti finché la tendenza di mercato non cambia. Questa- spiega, Sales Public Distribution Italy di UniCredit - funziona particolarmente bene in mercati direzionali, quindi, con movimenti ben definiti. Di conseguenza, funziona, dove i movimenti dei sottostanti non sono così definiti e quindi le giornate di contrattazione fanno seguire giornate di performance positiva a giornate di performance negativa.È possibile implementare strategie di investimento trend following condi prodotti:, detti anche benchmark a leva fissa, e, che hanno la denominazione commerciale di turbo. I certificati turbo, a loro volta, si distinguono in:, quindi prodotti senza scadenza, e, ovvero prodotti che hanno una scadenza e una vita predefinita.Il principalequello di risentire dell'g. L'effetto compounding è dettato dal bilanciamento giornaliero che è insito all'interno del meccanismo del certificato stesso. Di conseguenza, per posizioni o comunque in trend non perfettamente direzionali, rialzisti o ribassisti, la performance dell'operazione è inficiata negativamente da questo determinato effetto.utilizzabile in strategie trend following e in operazioni multi-day è rappresentata daie, che sono denominati comeche non risentono, appunto, dall'effetto compounding. Questa tipologia di prodotto si rivolge a quegliche puntano a cavalcare i trend di mercato utilizzando dei prodotti a leva, quindi dei prodotti che moltiplicano le performance del sottostante con un determinato. L'effetto leva può essere: a leva fissa (come nei benchmark e nei certificati leva fissa); a leva variabile (come nei certificati turbo). I prodotti a leva possono essere utilizzati per operazioni intraday o multi-day e possono essere utilizzati anche per operazioni di copertura di portafogli.All'interno dell'è possibile identificarelistati sul segmento Sedex di Borsa Italiana che si distinguono per differenti caratteristiche: sottostanti, maturity e un diverso grado di rischiosità. Ilin questo caso è definito da quello che è lo, che è un vero e proprio stop-loss: si tratta di un livello di prezzo raggiunto il quale la posizione viene chiusa automaticamente, comportando la perdita totale del capitale investito.È possibile scegliere di conseguenza il prodotto più consono alle proprie esigenze, più o meno rischioso, in base a quello che è il posizionamento dello strike rispetto al valore attuale del sottostante. Unodai valori attuali del sottostante comporterà un prodotto con unrispetto a prodotti più aggressivi, ma permetterà, in caso di oscillazione contraria del sottostante, di non chiudere la posizione in anticipo rispetto a quello che è l'orizzonte temporale inizialmente idealizzato per la propria posizione.