Nuovo giudizio su Philogen da Goldman Sachs

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo Philogen
che passa di mano in perdita del 5,81%, allineandosi alla debolezza dell'intero listino colpito da vendite generalizzate.
A ciò si aggiunge la revisione del giudizio da parte di Goldman Sachs a "hold" e la conferma del target price a 25 euro.
L'andamento dell'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Philogen
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,93.