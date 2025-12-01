Milano 13:04
42.967 -0,90%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 13:04
9.727 +0,07%
Francoforte 13:04
23.492 -1,45%

Nuovo giudizio su Philogen da Goldman Sachs

Finanza, Consensus
Nuovo giudizio su Philogen da Goldman Sachs
(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo Philogen che passa di mano in perdita del 5,81%, allineandosi alla debolezza dell'intero listino colpito da vendite generalizzate.

A ciò si aggiunge la revisione del giudizio da parte di Goldman Sachs a "hold" e la conferma del target price a 25 euro.

L'andamento dell'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

La tendenza di breve di Philogen è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,93.
Condividi
```