Snam, Goldman Sachs alza target price a 6,40 euro dopo aggiornamento stime

(Teleborsa) -ha aggiornato le proprie stime su, rivedendo al rialzo gli utili attesi e portando ila 12 mesi a, dai precedenti 5,85 euro. Il nuovo prezzo obiettivo implica undi circa il 15% rispetto alle quotazioni di mercato al 12 dicembre 2025 .La banca d’affari ha incrementato leper il periodo 2025-2028 di circa il 3,7% annuo in media, principalmente per effetto di un maggiore contributo dellee di, in linea con i trend emersi dai risultati dei primi nove mesi del 2025. Le previsioni sull’risultano sostanzialmente confermate, con un valore atteso di circa 2,95 miliardi nel 2025 e oltre 3,3 miliardi nel 2027.Secondo Goldman Sachs, ildi Snam è sostenuto principalmente daldi trasporto, stoccaggio e GNL, che contribuisce per 10,8 euro per azione alla SOTP, e dal contributo delle associate, valutato 1,7 euro per azione. L’analisi evidenzia inoltre unasolida, con un rendimento atteso intorno al 5,4-5,9% nel periodo 2025-2027 .Tra iindicati figurano possibili variazioni di inflazione e tassi di interesse, l’evoluzione del quadro regolatorio dopo il 2026 e il ritmo degli investimenti legati alla transizione energetica e all’idrogeno.