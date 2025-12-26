Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 dicembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 184,319. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 183,352. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 183,015, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)