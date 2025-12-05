SILVER del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Seduta negativa per il metallo prezioso, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 57,14.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 58,29. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 56,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 55,26, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)