Gigafactory per l'IA, il nuovo regolamento procede con l'ok del Consiglio dell'UE

(Teleborsa) - Ilha approvato una modifica al regolamento che definisce il quadro di riferimento per le attività dell'European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). Lain Europa e a creare un pilastro quantistico dedicato nelle attività dell'EuroHPC JU.Le gigafactory per l'IAattraverso partenariati pubblico-privati, che coinvolgono, tra gli altri, gli Stati membri e le parti interessate del settore. La proposta di regolamento del Consiglio delinea il quadro di riferimento per la creazione e la gestione di gigafactory per l'IA, consentendo al contempo ai partner la flessibilità necessaria per ottenere i migliori risultati possibili. Stabilisce regole chiare per il finanziamento e gli appalti e include misure di protezione per start-up e scale-up."Oggi abbiamo compiuto passi molto importanti verso la creazione di un massimo di cinque nuove gigafactory per l'IA in Europa - ha dettoper l'Istruzione Superiore e la Scienza (che ha la presidenza di turno) - L'IA è, a mio avviso, una delle tecnologie critiche più importanti del futuro ed è fondamentale per la resilienza, la competitività e la sicurezza europee. Dobbiamo agli europei una risposta decisa alle capacità americane e cinesi in questo campo".Il regolamento modificato consente die facilita la creazione di gigafactory multi-sito in più paesi. Il Consiglio ha inoltre introdotto nel testo garanzie per la partecipazione di paesi terzi e aggiornamenti alla struttura di governance dell'impresa comune EuroHPC per riflettere il suo ruolo ampliato. Inoltre, l'accordo trasferisce le attività di ricerca e innovazione quantistica dal programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe alle attività dell'impresa comune EuroHPC per rafforzare gli sforzi in questa tecnologia critica.Le gigafactory per l'IA sono. Questi centri forniranno un'infrastruttura di calcolo AI di livello mondiale a supporto di ricercatori, imprenditori e industrie europei, rafforzando la forza industriale dell'Europa, promuovendo nuove soluzioni di IA e rafforzando l'autonomia tecnologica dell'UE.L'accordo raggiunto oggi segnala la volontà del Consiglio di procedere all'adozione di tale normativa. Il regolamento non è negoziato secondo la procedura legislativa ordinaria. Pertanto,. Si prevede che adotterà il proprio parere il 17 dicembre. Successivamente, il regolamento sarà sottoposto all'adozione definitiva da parte del Consiglio, una volta completata la messa a punto giuridico-linguistica.