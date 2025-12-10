BFF Bank sotto pressione dopo un downgrade

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo BFF Bank
che esibisce una perdita secca del 6,59% sui valori precedenti.
A pesare sulle azioni contribuisce la bocciatura da parte di Deutsche Bank
del titolo a "hold" con prezzo obiettivo a 10,5 euro.
L'andamento della banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro di medio periodo di BFF Bank
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 10,12 Euro. Primo supporto individuato a 9,67. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 10,57.