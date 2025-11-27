Milano 9:41
43.260 +0,30%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:40
9.698 +0,06%
23.820 +0,40%

LU-VE, Intesa alza target price: raccolta ordini sosterrà la crescita nel 2026

Finanza, Consensus
LU-VE, Intesa alza target price: raccolta ordini sosterrà la crescita nel 2026
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha aumentato a 45 euro per azione (dai precedenti 38 euro) il target price su LU-VE, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 18%.

Gli analisti scrivono che la crescita dei ricavi è stata confermata nel terzo trimestre del 2025, sostenuta sia dai prezzi che dai volumi, traducendosi in un miglioramento del margine EBITDA rettificato di 60 punti base, al 15,5%. Nonostante la persistente incertezza a breve termine, il management prevede un'accelerazione della crescita dei ricavi nel quarto trimestre del 2025 e nel 2026, trainata dal portafoglio ordini.

Intesa Sanpaolo ha confermato sostanzialmente le stime per gli anni 2025-26 e introdotto le ipotesi per l'anno 2027 con una crescita dei ricavi dell'8% su base annua e un'espansione del margine di 20 punti base su base annua, al 14,8%.

Il Buy è confermato sulla base di una spinta da un ritorno a una crescita elevata a una cifra, trainata da fattori secolari, che implica una crescita del FCF di circa il 50% nel 2026 e di circa il 65% nel 2027 rispetto al livello del periodo 2024-2025, con un premio di circa il 40% rispetto alla media dei FCF yield dei concorrenti.
Condividi
```