LU-VE, Intesa alza target price: raccolta ordini sosterrà la crescita nel 2026

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha aumentato a 45 euro
per azione (dai precedenti 38 euro) il target price
su LU-VE
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 18%.
Gli analisti scrivono che la crescita dei ricavi è stata confermata nel terzo trimestre del 2025
, sostenuta sia dai prezzi che dai volumi, traducendosi in un miglioramento del margine EBITDA rettificato di 60 punti base, al 15,5%. Nonostante la persistente incertezza a breve termine, il management prevede un'accelerazione della crescita dei ricavi nel quarto trimestre
del 2025 e nel 2026, trainata dal portafoglio ordini.
Intesa Sanpaolo ha confermato sostanzialmente le stime
per gli anni 2025-26 e introdotto le ipotesi per l'anno 2027 con una crescita dei ricavi dell'8% su base annua e un'espansione del margine di 20 punti base su base annua, al 14,8%.
Il Buy è confermato sulla base di una spinta da un ritorno a una crescita elevata a una cifra, trainata da fattori secolari, che implica una crescita del FCF di circa il 50% nel 2026
e di circa il 65% nel 2027 rispetto al livello del periodo 2024-2025, con un premio di circa il 40% rispetto alla media dei FCF yield dei concorrenti.