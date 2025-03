UE, presentata l'Unione dei risparmi e investimenti: nuovi strumenti per il retail

(Teleborsa) - Laha, in italiano Unione del risparmio e degli investimenti, un'iniziativa molto attesa perdei privati verso investimenti produttivi. L'esecutivo UE intende offrire ai cittadini UE un accesso più ampio ai mercati dei capitali e migliori opzioni di finanziamento per le aziende."Con la proposta odierna per un'Unione del risparmio e degli investimenti stiamo ottenendo una doppia vittoria - ha dettodella Commissione europea - Le famiglie avranno maggiori e più sicure opportunità di investire nei mercati dei capitali e aumentare la propria ricchezza. Allo stesso tempo, le aziende avranno un accesso più facile al capitale per innovare, crescere e creare buoni posti di lavoro in Europa".La capacità dell'Europa di affrontare le sfide attuali, come il cambiamento climatico, i rapidi cambiamenti tecnologici e le nuove dinamiche geopolitiche, richiede investimenti significativi, che il rapporto Draghi stima in ulteriori 750-800 miliardi di euro all'anno entro il 2030, e che sono ulteriormente influenzati dalle crescenti esigenze di difesa. Gran parte di queste esigenze di investimento aggiuntive riguardano le piccole e medie imprese (PMI) e le aziende innovative, che non possono fare affidamento esclusivamente sui finanziamenti bancari. L'UE evidenzia che, con solo il 30% detenuto sotto forma di strumenti dei mercati dei capitali. "I depositi bancari sono sicuri e di facile accesso, ma di solito fruttano meno denaro degli investimenti nei mercati dei capitali - si legge nel documento - Esiste quindi un margine significativo per sbloccare completamente il potenziale di questo capitale in modo che porti rendimenti migliori ai cittadini. Investire direttamente nei mercati dei capitali comporterebbe anche un maggiore sostegno agli investimenti".Secondo la Commissione, i risparmiatori- che svolgono già un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia dell'UE tramite depositi bancari - dovrebbero avere "dei capitali ad alto rendimento, anche in vista del pensionamento".In particolare, la Commissione svilupperà unbasato sulle migliori pratiche nazionali esistenti, comprese raccomandazioni agli Stati membri sul trattamento fiscale per tali conti di investimento. "Tali conti di risparmio o investimento, combinati con un adeguato trattamento fiscale, possono ampliare la gamma di finanziamenti disponibili per le aziende dell'UE e contribuire a soddisfare le esigenze di investimento dell'UE nelle transizioni verde e digitale, nonché nella difesa", viene sottolineato.Vengono sottolineato anche che "azioni sulle pensioni integrative, sia da parte dell'UE che degli Stati membri, saranno particolarmente vantaggiose per i cittadini". La SIU "cerca di sviluppare e migliorare le pensioni integrative in un modo che integri le pensioni pubbliche con una strategia per".Inoltre, la Commissione collaborerà anche con il gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), il meccanismo europeo di stabilità (MES) e le banche promozionali nazionali, tra gli altri, per "esplorare comeche consentano loro di contribuire al finanziamento delle priorità dell'UE"."Gli europei sono tra i migliori risparmiatori al mondo, ma molti dei loro risparmi sono depositati in conti deposito a basso rendimento - ha dettoper i servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti - Allo stesso tempo, l'Europa sta lottando per soddisfare le sue esigenze di investimento. Con la SIU, possiamo creare un circolo virtuoso a vantaggio sia dei cittadini che delle aziende, aiutando gli europei a ottenere un rendimento migliore sui loro risparmi duramente guadagnati, apportando al contempo investimenti sostanziali nell'economia".Sul fronte dei mercati, la Commissione evidenzia che iGli strumenti finanziari sono oggi negoziati su 116 mercati regolamentati e 148 strutture di negoziazione multilaterali nell'UE. Inoltre, attualmente ci sono 26 depositari centrali di titoli e 14 controparti centrali autorizzate nell'UE che forniscono servizi di regolamento e compensazione. "Questa frammentazione impedisce l'accumulo di scala e si traduce in costi più elevati trasferiti agli utenti dei servizi finanziari", viene sottolineato. La Commissione proporrà un "ambizioso pacchetto legislativo che" e proporrà misure per rimuovere le barriere rimanenti alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento all'interno dell'UE e ridurre le barriere operative per i gestori patrimoniali che operano come una struttura di gruppo.Tra le altre cose, la Commissione darà seguito alle proposte per una prossima revisione del quadro delle autorità di vigilanza europee, che mira a realizzare unin tutta l'Unione europea. Questa revisione dovrebbe includere "il potenziale trasferimento di determinati compiti alle autorità di vigilanza a livello UE, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la coerenza della vigilanza e, in ultima analisi, rafforzare la stabilità del sistema finanziario dell'UE".Infine, la SIU mira anche a migliorare l'integrazione e la competitività del settore bancario dell'UE, anche attraverso l'. La Commissione valuterà anche la situazione generale del sistema bancario nel mercato unico, compresa la sua competitività.Le azioni proposte nella strategia saranno ulteriormente sviluppate nel periodo a venire, in un dialogo continuo con le parti interessate. Saranno, con un chiaro collegamento al rafforzamento della competitività nell'economia dell'UE, con le. Nel secondo trimestre del 2027, la Commissione pubblicherà una revisione intermedia dei progressi complessivi nel raggiungimento dell'Unione del risparmio e degli investimenti.