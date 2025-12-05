La Commissione UE accetta gli impegni di TikTok sulla trasparenza pubblicitaria

(Teleborsa) - Lahaa forniredegli annunci sui suoi servizi, come richiesto dal Digital Services Act (DSA). Dopo un ampio confronto con la Commissione, TikTok ha presentato impegni vincolanti che affrontano tutte le preoccupazioni sollevate dalla Commissione nella sua indagine e nei risultati preliminari di maggio 2025.Questi impegni, che garantiscono la piena trasparenza, includono quanto segue: TikTokdegli utenti, inclusi gli URL nel link fornito nell'annuncio; TikTok aggiornerà il suo repository più rapidamente, garantendo che le informazioni siano disponibili entro un massimo di 24 ore; TikTok, insieme ai dati aggregati degli utenti (tra cui sesso, fascia d'età e Stato membro in cui si trovano gli utenti raggiunti), consentendo ai ricercatori di indagare su come gli annunci vengono targetizzati e distribuiti. TikTok introdurrà ulteriori opzioni di ricerca e filtri, consentendo agli utenti di trovare più facilmente gli annunci pubblicitari.Ladegli annunci pubblicitari pubblicati sui loro servizi. Questi archivi sono fondamentali per le autorità di regolamentazione, i ricercatori e la società civile per individuare truffe, pubblicità di prodotti illegali o inappropriati per l'età, pubblicità false e operazioni di informazione coordinate, anche nel contesto elettorale.TikTok devee al più tardi entro le scadenze concordate con la Commissione, che variano da 2 a un massimo di 12 mesi a seconda dell'impegno specifico."Pratiche pubblicitarie trasparenti possono creare fiducia nell'ambiente online - ha commentatoper la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia - La trasparenza è essenziale per scoprire le truffe, garantire l'integrità delle informazioni e proteggere i giovani utenti e i bambini da pericoli in agguato. Il messaggio è chiaro: il nostro obiettivo è la conformità. Quando le piattaforme interagiscono in modo costruttivo con la Commissione, siamo pronti ad accettare impegni concreti".