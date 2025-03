Dazi, Commissione Ue: "Contromisure in vigore da metà aprile”

(Teleborsa) - L'entrata in vigore dellepotrebbe slittare a "metà aprile", con uno spostamento in avanti dovuto a un "allineamento" di due diversi pacchetti. È quanto ha annunciato ilnel corso dell'audizione congiunta della Commissione per il commercio internazionale sulle relazioni commerciali con gli Stati Uniti e un dialogo strutturato."Il 12 marzo, in risposta all'imposizione di queste tariffe ingiustificate – ha detto– la Commissione ha risposto fermamente annunciando contromisure rapide e proporzionate sulle esportazioni statunitensi verso l'Ue. Questo pacchetto include le contromisure Ue sospese dal 2018 e dal 2020 che prendono di mira una serie di prodotti statunitensi, in risposta al danno economico arrecato a 8 miliardi di euro di esportazioni UE di acciaio e alluminio. La Commissione ha inoltre avviato un nuovo processo per l'adozione di ulteriori misure per rispondere all'espansione delle tariffe statunitensi della sezione 232 che hanno colpito 18 miliardi di euro di esportazioni Ue. A questo proposito, la Commissione ha pubblicato un elenco di prodotti importati dagli Stati Uniti per una possibile inclusione in un pacchetto ampliato di contromisure. Abbiamo invitato tutte le parti interessate a presentare le proprie opinioni entro il 26 marzo. Alla luce del recente annuncio che gli Usa stanno pianificando di introdurre tariffe aggiuntive il 2 aprile, stiamo ora valutando di allineare la tempistica delle due serie di contromisure Ue, in modo da poter consultare contemporaneamente gli Stati membri su entrambe le liste". Questo, ha concluso, "ci dà anche più tempo per i negoziati per cercare di trovare una risoluzione reciprocamente accettabile. Di conseguenza, tutte le contromisure dell'Ue annunciate il 12 marzo entrerebbero in vigore a metà aprile"."È importante sottolineare che in principio siamo contrari ai dazi, sono pessimi. Stiamo discutendo attivamente con gli Usa. Sul dossier abbiamo deciso di adattare la tempistica dell'entrata in vigore dei dazi, l'impatto non cambia" ha detto lain conferenza stampa al termine del summit Ue.