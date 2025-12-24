Meta, Antitrust: imposta sospensione condizioni che escludono Chatbot AI concorrenti da WhatsApp

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ha adottato una misura cautelare nei confronti di Meta Platforms
, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy, contestando un presunto abuso di posizione dominante
in violazione dell’articolo 102 del TFUE.
L’istruttoria, avviata a luglio 2025, riguarda l’integrazione del servizio Meta AI
all’interno dell’app di messaggistica WhatsApp
, collocato in posizione preminente rispetto ai servizi concorrenti. Secondo l’Autorità, questa scelta potrebbe alterare le dinamiche competitive nel nascente mercato dei chatbot
basati su intelligenza artificiale
.
Il procedimento è stato ampliato il 25 novembre con l’avvio di un sub-procedimento cautelare relativo alle nuove condizioni contrattuali
dei WhatsApp Business Solution Terms, introdotte il 15 ottobre 2025. Tali condizioni – che dovrebbero entrare pienamente in vigore entro il 15 gennaio 2026 – escluderebbero dalla piattaforma WhatsApp le imprese concorrenti di Meta AI nel mercato dei servizi di chatbot.
Al termine della fase cautelare
, dopo memorie scritte e audizioni, l’Antitrust ha ritenuto sussistenti i requisiti di urgenza
e gravità
. La condotta di Meta, secondo l’Autorità, sarebbe idonea a limitare lo sviluppo tecnico e l’accesso al mercato, con un possibile danno grave e irreparabile alla concorrenza e ai consumatori durante lo svolgimento dell’istruttoria.
Per questo motivo, l’AGCM ha ordinato a Meta di sospendere immediatamente l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, garantendo l’accesso a WhatsApp anche ai chatbot AI concorrenti.
Il caso è seguito in coordinamento con la Commissione europea, a conferma della rilevanza europea della vicenda.