Meta, Antitrust: imposta sospensione condizioni che escludono Chatbot AI concorrenti da WhatsApp

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato una misura cautelare nei confronti di Meta Platforms, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy, contestando un presunto abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del TFUE.

L’istruttoria, avviata a luglio 2025, riguarda l’integrazione del servizio Meta AI all’interno dell’app di messaggistica WhatsApp, collocato in posizione preminente rispetto ai servizi concorrenti. Secondo l’Autorità, questa scelta potrebbe alterare le dinamiche competitive nel nascente mercato dei chatbot basati su intelligenza artificiale.

Il procedimento è stato ampliato il 25 novembre con l’avvio di un sub-procedimento cautelare relativo alle nuove condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms, introdotte il 15 ottobre 2025. Tali condizioni – che dovrebbero entrare pienamente in vigore entro il 15 gennaio 2026 – escluderebbero dalla piattaforma WhatsApp le imprese concorrenti di Meta AI nel mercato dei servizi di chatbot.

Al termine della fase cautelare, dopo memorie scritte e audizioni, l’Antitrust ha ritenuto sussistenti i requisiti di urgenza e gravità. La condotta di Meta, secondo l’Autorità, sarebbe idonea a limitare lo sviluppo tecnico e l’accesso al mercato, con un possibile danno grave e irreparabile alla concorrenza e ai consumatori durante lo svolgimento dell’istruttoria.

Per questo motivo, l’AGCM ha ordinato a Meta di sospendere immediatamente l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, garantendo l’accesso a WhatsApp anche ai chatbot AI concorrenti. Il caso è seguito in coordinamento con la Commissione europea, a conferma della rilevanza europea della vicenda.
