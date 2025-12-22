Nvidia, chip H200 in Cina da metà febbraio: attesi fino a 80mila pezzi

(Teleborsa) - Nvidia punta a dare il via alle spedizioni dei suoi chip per l'intelligenza artificiale H200 verso la Cina entro la metà di febbraio, in tempo per le festività del Capodanno Lunare. È quanto riporta l'agenzia Reuters che cita tre fonti vicine al dossier.Secondo l'agenzia di stampa, il produttore californiano prevede di soddisfare i primi ordini utilizzando le scorte attuali. Le spedizioni iniziali dovrebbero oscillare tra i 5.000 e i 10.000 moduli, equivalenti a una cifra compresa tra 40.000 e 80.000 chip H200. Una fonte ha riferito che Nvidia ha già pianificato un aumento della capacità produttiva dedicata a questi ordini, con l'apertura delle prenotazioni fissata per il secondo trimestre del 2026.Nonostante l'accelerazione, resta un quadro di forte incertezza. Il governo cinese non ha infatti ancora approvato ufficialmente l'acquisto degli H200 e le tempistiche potrebbero subire variazioni. Pechino starebbe valutando contromisure per proteggere l'industria locale, come l'obbligo per aziende del calibro di Alibaba e ByteDance di acquistare una quota fissa di chip domestici per ogni chip Nvidia importato.Al momento, né Nvidia né il Ministero dell'Industria cinese hanno rilasciato commenti ufficiali.