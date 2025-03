Fiera di Rimini, IEG: domenica al via MIR - Multimedia Integration Expo

Italian Exhibition Group (IEG)

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per l'apertura di, manifestazione organizzata dain scena al quartiere fieristico di Rimini da domenica 23 a martedì 25 marzo. Un appuntamento che èper esplorare le tecnologie emergenti che stanno plasmando il futuro dell'audiovisivo e dell'intrattenimento. Distribuita su 8 padiglioni e oltre 40mila metri quadrati di spazio espositivo con più di 200 brand espositori e oltre 50 convegni, masterclass e corsi di formazione in programma, MIR riunirà le aziende leader e i professionisti dei comparti system integrator dell'audio, video, lighting e broadcasting in un'edizione che allarga i propri confini verso i settori corporate, education e retail.Domenica 23 marzo, alle ore 11.30 dopo il saluto del presidente di IEG Maurizio Ermeti, l'evento inaugurale "Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi" vedrà protagonista Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, intervistato dalla giornalista e conduttrice televisiva Valeria Ciardiello. Al centro del dibattito saranno le nuove strategie di produzione e distribuzione dei contenuti sportivi, l'impatto delle tecnologie avanzate, la segmentazione del pubblico e le sfide della monetizzazione digitale. Un evento che si inserisce nel contesto della nuova area Broadcast Production, che punta a diventare il riferimento essenziale per chiunque operi nel settore della produzione audiovisiva e un vero e proprio laboratorio del futuro delle principali media company italiane. In calendario anche appuntamenti che coinvolgeranno esperti di Mediaset, Sky, Rai e Sony, per discutere sulle strategie di successo, di investimenti e dell'impatto delle nuove tecnologie sui modelli di consumo.L'edizione di quest'anno segna un passo avanti, puntando su tecnologie integrate e un approccio multidisciplinare. Nel nuovo Corporate Communication Pavilion (padiglione A4), i visitatori potranno provare soluzioni innovative per la comunicazione aziendale, come display, ledwall, sistemi BYOM e piattaforme di videoconferenza. Infine, in collaborazione con SIEC, sarà proposta un'offerta completa di soluzioni su misura, con occasioni di aggiornamento e networking.Tra le riconferme storiche della manifestazione c'è Live You Play, con quattro palchi per permettere al pubblico di provare tecnologie audio e video dal vivo. Saranno presenti anche le Immersive Rooms per un'esperienza audio multidimensionale. Una novità del 2025 sarà il Sound Power, un'area esterna per dimostrazioni live di impianti audio. Inoltre, la Live Experience Area presenterà innovazioni tecnologiche con performance che sveleranno le tecnologie utilizzate per creare esperienze coinvolgenti, tra cui lo spettacolo Black Box, dedicato ai professionisti e agli appassionati del settore per sperimentare con nuove modalità l'interazione tra musica e suono.Giunto alla terza edizione, MIR CLUB si conferma un evento di spicco nel panorama della musica elettronica italiana, offrendo un'esperienza che fonde formazione e innovazione tecnologica. Oltre a un'area experience con la più grande esposizione di consolle mai realizzata in Italia, tra i momenti salienti spicca il Demolition Panel, che offrirà ai giovani produttori l'opportunità di presentare le proprie creazioni a una giuria di esperti del settore; lo Scratch Village, con una competizione che vede sfidarsi i migliori DJ italiani, e la Dj Mag Tech Clinic, guidata da Federico Doria, clinic che fornirà preziosi consigli tecnici per ottimizzare le attrezzature e preparare setup adatti a diverse esigenze, arricchendo le competenze dei partecipanti. Attesi in fiera volti noti e figure di riferimento del mondo professionale, come Albertino, Big Fish, Andro, Roberto Intrallazzi, Albert Marzinotto, Giacomo Maiolini, Sergio Cerruti, Dj Skizo, Dj Aladyn e Master Freez.La formazione sarà un pilastro fondamentale anche nella nuova edizione di MIR. Le Masterclass, pensate per i tecnici della live production e del lighting, offriranno aggiornamenti e confronti con i migliori professionisti. Tra gli appuntamenti principali, spicca lo show design sul dietro le quinte di Vasco Live San Siro 2024 con Pepsy Romanoff, regista e direttore creativo. Inoltre, la serie di incontri LD@work curata da Giovanni Pinna esplorerà le nuove frontiere delle applicazioni tecnologiche integrate, aprendo scenari innovativi anche oltre il live show.