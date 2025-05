Pirelli, chiuse senza successo trattative con soci cinesi

Pirelli

(Teleborsa) - Concluse, allo stato senza esito positivo, le trattative con i soci cinesi di Sinochem. Lo affermanella nota dei conti trimestrali , al termine del CdA odierno.Il management Pirelli - si legge nella nota - comunica il termine delle trattative con i principali azionisti della società "per tentare di risolvere le problematiche legate allo sviluppo sul mercato statunitense che allo stato non hanno avuto esito positivo".Le proposte avanzate da Pirelli a Sinochem "sono state infatti rifiutate". Nel contempo – durante le trattative – i consiglieri espressione di Sinochem comunicavano al Consiglio di amministrazione di Pirelli di aver presentato una proposta agli Uffici del Golden Power. "Tale proposta non è stata condivisa con Pirelli".I risultati del primo trimestre, si legge ancora, "nonostante il difficile quadro economico e geopolitico, confermano l’ottimo andamento di Pirelli dal punto di vista dei risultati economici. L’apprezzamento dei clienti italiani, inglesi, americani e cinesi per il Sistema hardware e software Cyber tyre dimostra che la strategia e lo sviluppo tecnologico di Pirelli procedono nella giusta direzione. Anche il lancio della quinta generazione del Prodotto Pirelli PZero conferma la leadership tecnologica della società. In Cina la società è diventata leader nel segmento Electric high end".Forte di tali risultati, il management "rimane fiducioso che con il supporto degli azionisti storici e del mercato gli interessi di Pirelli saranno pienamente tutelati nel rispetto di tutti gli stakeholder". Pirelli rimane pertanto "che possano consentirle la piena compliance con le regole anche del mercato americano e continuerà a fare quanto in suo potere per tutelare lo sviluppo della società in un mercato strategico come quello degli Stati Uniti".Il comunicato stampa, conclude la nota, è stato approvato a maggioranza con 9 voti su 15 consiglieri. Hanno votato contro il presidente Jiao Jian e i consiglieri Chen Aihua, Zhang Haitao e Chen Qian. Si sono astenuti Fan Xiaohua e Tang Grace.