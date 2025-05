Dazi, Usa e Cina annunciano una prima intesa

(Teleborsa) - Al termine della due giorni di negoziati a Ginevra,hanno annunciato unsuiche servirà a stabilire un "meccanismo di consultazione" sul commercio. Maggiori dettagli sono attesi per la giornata di oggi. Gli incontri sono avvenuti nella casa dell'ambasciatore svizzero alla Nazioni Unite.Segnali positivi erano arrivati nelle ore precedenti sia dal presidente degli Stati Uniti,, che dal segretario al Tesoro,. Entrambe avevano evidenziato i "sostanziali progressi" compiuti, con Trumo che ha parlato anche di "un reset totale negoziato in modo amichevole, ma costruttivo". Il rappresentate al commercio, ha parlato direttamente di "un'intesa" anche se non è entrato nel merito di contenuti e dettagli. Poco dopo è arrivata anche una nota della Casa Bianca che annunciava "un'accordo commerciale con la Cina".Maggiore chiarezza è arrivata dache attraverso il vice premierha parlato di un'intesa per stabilire un "" sul commercio per consentire scambi "regolari e irregolari relativi alle questioni commerciali". Durante le trattative a parlare era stato l'assistente del ministro degli Esteri cinese,, che aveva ribadito la posizione ufficiale di Pechino sulle tariffe. L'approccio americano "sacrifica gli interessi legittimi dei Paesi di tutto il mondo a favore degli interessi egemonici", aveva ripetuto precisando ancora una volta che la Cina "si oppone all'imposizione dei '' e ha adottato energiche misure legali per contrastarli con fermezza", puntando a tutelare "con fermezza" i propri interessi di sviluppo e favorire "l'equità e la giustizia internazionali, e l'ordine".Resta da capire se oltre alle parole l'intesa porterà realmente degli elementi in grado di disinnescare lain corso e attenuare le già pesantisull', come hanno dimostrato le tensioni sui mercati finanziari e gli allarmi per una possibile