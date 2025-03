Dollar Tree cede il segmento Family Dollar per 1 miliardo di dollari

Dollar Tree

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha raggiunto un accordo in base al qualecollaboreranno perdella società. Family Dollar manterrà la sede centrale a Chesapeake, Virginia.Ildi acquisto per Family Dollar, secondo i termini dell'accordo, è di, soggetto alle consuete modifiche di chiusura. Si prevede che la transazione si concluda più avanti nel secondo trimestre del 2025.Dopo un'analisi approfondita delle potenziali alternative per il segmento Family Dollar, il team dirigenziale e il Consiglio di amministrazione di Dollar Tree hanno stabilito che una vendita di Family Dollar a Brigade e Macellumdi Dollar Tree e posiziona Family Dollar per il successo futuro."Si tratta di una pietra miliare importante nel nostro percorso di trasformazione pluriennale per aiutarci a raggiungere pienamente il nostro potenziale - ha affermato il- Continueremo a far crescere e ottimizzare la nostra attività Dollar Tree per massimizzare il valore per i soci, i clienti e gli azionisti di Dollar Tree con una maggiore attenzione alle iniziative interessanti, tra cui il nostro assortimento ampliato, importanti nuove aperture di negozi pianificate negli Stati Uniti e transazioni che promuovono la nostra strategia di crescita".