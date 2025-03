Telespazio, Zottola: "La rete invisibile che connette il mondo"

(Teleborsa) - "I cittadini usufruiscono di una vasta quantità di dati e servizi senza immaginare che, dietro a tutto ciò, vi sia un mondo fatto di studi, ricerca, esperienza e innovazione, legato alle reti di connessione tra la Terra e lo spazio. Fin dagli anni '60 operiamo in questo settore in modo pionieristico, garantendo servizi ormai indispensabili sia a livello civile che militare. Gestiamo il più grande 'teleporto' per usi civili a livello spaziale, supportato da altri siti periferici distribuiti in tutto il mondo. Il nostro successo si basa principalmente sulla scelta di puntare su qualità e sostenibilità, una sfida complessa che richiede l'impiego di diversi sistemi di gestione della qualità. Questo approccio è reso possibile grazie a una governance strutturata, che coinvolge una rete di aziende e impiega oltre 3mila persone". Queste le parole diprotagonista del, dedicata a dedicato a macchine utensili, subfornitura meccanica, controllo qualità, automazione, industria 4.0, robotica e stampa 3D, che si terrà alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 22 al 24 maggio."Realizziamo e coordiniamo tutte le attività operative in un sistema complesso, che integra tra loro diversi aspetti della space economy. Questo concetto – ha aggiunto–, sempre più centrale nel dibattito globale, riguarda il comparto produttivo e finanziario orientato alla creazione e all'impiego di prodotti e servizi legati allo sfruttamento delle risorse dello spazio extra-atmosferico, attraverso catene del valore tipicamente cross-settoriali e cross-tecnologiche. Ciò comporta lo sviluppo di nuovi modelli industriali che vadano oltre quelli tradizionali, permettendo di finanziare e garantire l'offerta di servizi spaziali innovativi e nuove modalità di acquisizione delle componenti di sistemi e servizi satellitari. La qualità non può che essere il filo conduttore di tutto questo, assicurando l'integrazione tra tutti i processi e dell'informazione da essi generata, a beneficio dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità percepita da parte dei clienti, dei partner, delle autorità e delle istituzioni coinvolte. Il nostro approccio tecnologico si basa sull'open innovation e sull'intelligenza artificiale, elementi chiave per l'evoluzione del settore, che ci consentono di sviluppare progetti sempre più innovativi nel campo dei servizi satellitari. Disponiamo di infrastrutture d'eccellenza, come i centri spaziali, dove vengono centralizzate le tecnologie necessarie per gestire più satelliti, sia per usi civili che militari. Tra i progetti attuali più ambiziosi spicca 'Moonlight', un'iniziativa che mira a creare un sistema di navigazione avanzato, basato su una rete di satelliti in orbita attorno alla Luna, che rivoluzionerà così la connettività nello spazio".