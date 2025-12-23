"Ciò che ci unisce" , il nuovo video istituzionale di FiberCop

(Teleborsa) - Si intitolail nuovo video istituzionale didiretto da Matteo Basilé, artista noto per la sua ricerca visiva che intreccia stile creativo e tecnologia, e realizzato dall’agenzia creativa e casa di produzione ArtistProof Communication Lab.ha l’obiettivo di trasformare le immagini in esperienze capaci di rendere visibile ciò che sfugge allo sguardo: la forza della rete FiberCop. Include scene e scenari realizzati con tecnologie AI innovative, immagini di repertorioe sequenze girate, creando un’atmosfera che racconta una rete invisibile ma vitale, fatta di persone, gesti quotidiani e territori connessi.acconta l’Italia reale, dai quartieri urbani ai borghi, dai mercati alle botteghe degli artigiani, dalle scuole alle piazze, mostrando come la fibra non sia solo infrastruttura ma legame, filo che mette in relazione, genera fiducia, motore del quotidiano. Una rete trasporta dati ma ancor di più sostiene storie, sviluppa lavoro, proietta futuro.“Ciò che ci unisce” racconta FiberCouna rete viva e capillare, che sostiene la crescita delle persone e dei luoghi senza clamore, ma con precisione e dedizione. Il video invita a guardare oltre la tecnologia, a riconoscere il valore umano e sociale che rende possibile ogni connessione e a scoprire come la rete possa essere al tempo stesso infrastruttura e relazione, progresso e fiducia, lavoro quotidiano e futuro condiviso.