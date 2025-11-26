Bain–Altagamma sui beni di lusso: il settore tornerà a crescere nel 2026

Giglio.com

(Teleborsa) - L’ultimo Luxury Goods Worldwide Market Study di Bain–Altagamma conferma il mercato del lusso globale sostanzialmente stabile nel 2025, dopo anni di espansione. La fase attuale rappresenta un momento di assestamento, con unae una. Il settore sta attraversando una fase di trasformazione, caratterizzata da una crescente preferenza dei consumatori per le esperienze rispetto all’acquisto di beni e da una marcata polarizzazione del mercato: mentre il lusso accessibile mostra segnali di rallentamento, la fascia alta continua a distinguersi per una maggiore resilienza.Le dinamiche di spesa evidenzianoe prediligono piccole indulgenze e canali a sconto. Al tempo stesso, il retail fisico è sotto pressione: diminuisce la presenza dei negozi monobrand, mentre, luxury online marketplace italiano che connette una community di boutique multibrand e brand in e-concession con clienti in oltre 150 Paesi, potrà beneficiare della tendenza a scegliere marketplace flessibili e multi-offerta con una selezione curata, capacità di distribuzione internazionale e un posizionamento premium-luxury, grazie al suo modello digitale allineato alle nuove abitudini di acquisto e alla crescente centralità dei canali online.Giglio.com (Target Price: euro 2,00), società quotata su Euronext Growth Milan, è un marketplace online italiano specializzato nel lusso, che connette una community di 200 boutique multibrand partner e brand in e-concession con clienti ad alto reddito e tecnologicamente evoluti in oltre 150 Paesi, attraverso una piattaforma proprietaria che offre un catalogo di 800 brand.--