Somec torna in utile, ricavi in crescita nel 2024

Somec

(Teleborsa) -, specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, chiude il bilancio al 31 dicembre 2024 con unpari a 4,8 milioni di euro in netto miglioramentodi 10,4 milioni registrata nell’esercizio precedente.ammontano a 382,8 milioni di euro e registrano una crescita del 3,2% rispetto ai 371 milioni di euro al 31 dicembre 2023 trainati da una performance positiva della divisione Horizons-Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, che ha registrato un incremento delle proprie attività.Laha registrato una performance in forte miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un EBITDA adjusted pari a 30,1 milioni di euro (EBITDA adjusted margin del 7,9%). L’incremento (+65,5%) è stato sostenuto da una maggiore efficienza nei costi operativi e da un mix di commesse a più alto valore aggiunto, in particolare nell’ambito del refitting e nel mercato delle vetrofacciate nordamericano, che hanno rappresentato i principali driver di profittabilità nel periodo.Laante-IFRS 16 al 31 dicembre 2024 è pari a 36,1 milioni di euro (rispetto ai 60,1 milioni del 2023). Questa positiva performance è riconducibile alla robusta generazione di cassa operativa, che ha consentito il rafforzamento della solidità finanziaria complessiva., ha dichiarato: “Nel 2024 abbiamo lavorato con determinazione per generare cassa e migliorare la redditività del Gruppo, raggiungendo ottimi livelli di Ebitda e di Posizione Finanziaria Netta. Siamoche sono frutto di un grande impegno da parte di tutto il team, dell’inserimento di nuove figure professionali di alto profilo e di investimenti nella formazione e nell'ottimizzazione dei processi., con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la solidità e la sostenibilità del nostro modello di business. Il portafoglio ordini, che è in costante e significativa espansione come testimoniato dalle commesse aggiudicate nell’ultimo trimestre, conferma l’effervescenza della crocieristica, dove si susseguono progetti per la costruzione di nuove navi e per refitting di quelle più datate”.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita pari a 2.597.570,87.Il Gruppo "continua a operare in mercati promettenti come testimoniano le recenti analisi e gli studi del settore. In particolare, il mercato della crocieristica sta vivendo una fase di espansione robusta con una crescita trainata da un incremento della domanda nel mercato del turismo da crociera. Secondo le stime della Cruise Line International Association (CLIA) il numero di passeggeri a bordo delle navi da crociera raggiungerà i 39,4 milioni nel 2027 con un incremento del 24,3% rispetto al volume consuntivato nel corso del 2023 e pari a 31,7 milioni. Il macro-trend si riflette in un aumento degli investimenti rivolti al rinnovo e all'ampliamento delle flotte. La vivacità della domanda è confermata anche dall’aumento degli ordinativi annunciati dai principali costruttori navali. Per quanto riguarda il settore dei sistemi e prodotti delle cucine professionali nel mondo civile, è attesa una crescita per il 2025 guidata dall’incremento del flusso di turisti previsti e dal relativo numero di nuove strutture e dal cambiamento degli stili di vita. Il mercato del lusso globale nel quale opera la divisione Mestieri è previsto raggiungere 1,8 trilioni di euro nel 2025 e 2,1 trilioni nel 2028, con un CAGR del 6-8%.Gli Stati Uniti dovrebbero guidare la crescita tra il 2025 e il 2027".