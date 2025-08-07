Milano 17:35
TXT e-solutions, utile netto adjusted 1° semestre sale a 13,5 milioni

(Teleborsa) - TXT e-solutions chiude il rimo semestre 2025 con un utile netto di 10,9 milioni, in aumento del 36,8% rispetto agli 8 milioni del
primo semestre 2024. L’Utile netto Adjusted, che neutralizza gli effetti puramente contabili derivanti del processo di PPA sulle acquisizioni degli ultimi 6 anni, è stato di 13,5 milioni, in crescita del 37,2% rispetto al primo semestre 2024,

I ricavi sono stati di 189,1 milioni, in crescita del 36,8% rispetto ai 138,2 milioni dei primi sei mesi 2024. L’EBITDA è stato di 27,5 milioni, in crescita del +57,4% rispetto al primo semestre 2024 (17,5 milioni), mentre l’EBIT (Utile Operativo) è stato pari a 19,9 milioni, in crescita del +64,2% rispetto al primo semestre 2024 (12,1 milioni). L’EBIT Adjusted, che neutralizza gli effetti puramente contabili derivanti del processo di PPA sulle acquisizioni degli ultimi 6 anni, è pari € 22,5 milioni nel primo semestre 2025, +60,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

L’Indebitamento Finanziario Netto Adjusted consolidato al 30 giugno 2025 è pari a 112,3 milioni, in aumento di 21,6 milioni rispetto ai 90,7 milioni al 31 dicembre 2024.
