TXT e-solutions, utile netto adjusted 1° semestre sale a 13,5 milioni

TXT e-solutions

(Teleborsa) -chiude il rimo semestre 2025 con unrispetto agli 8 milioni delprimo semestre 2024., che neutralizza gli effetti puramente contabili derivanti del processo di PPA sulle acquisizioni degli ultimi 6 anni, è stato dirispetto al primo semestre 2024,sono stati dirispetto ai 138,2 milioni dei primi sei mesi 2024., in crescita delrispetto al primo semestre 2024 (17,5 milioni), mentreè stato pari a 19,9 milioni, in crescita delrispetto al primo semestre 2024 (12,1 milioni).che neutralizza gli effetti puramente contabili derivanti del processo di PPA sulle acquisizioni degli ultimi 6 anni, è pari € 22,5 milioni nel primo semestre 2025,rispetto allo stesso periodo del 2024.consolidato al 30 giugno 2025 è pari a 112,3 milioni, in aumento di 21,6 milioni rispetto ai 90,7 milioni al 31 dicembre 2024.