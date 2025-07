Enervit, utile semestrale sale a 3 milioni di euro. Ricavi +6,1%

Enervit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale, ha chiuso ilconpari a 53 milioni di euro, con un incremento del 6,1% rispetto al primo semestre del 2024. In particolare, l'Italia, che rappresenta il 76,1% del totale dei ricavi, evidenzia una crescita pari a 0,9 milioni (+2,3%). L'Estero, che rappresenta circa il 12,7% del totale dei ricavi, registra una crescita pari a 0,9 milioni (+ 13,6%).Il, trainato dalle vendite e-commerce, con un peso sui ricavi del 9,1% registra una crescita pari a 1,4 milioni di euro (+40,9%) rispetto al 30 giugno 2024. Il canale Lavorazioni Conto Terzi, che rappresenta circa il 2,1% del totale dei ricavi, consegue un decremento pari a 0,1 milioni di euro (-6,5%).Al 30 giugno 2025 l'è pari a 6,1 milioni di euro, in miglioramento verso il dato del primo semestre 2024 quando era positivo per 5,6 milioni. Ilè positivo per 3 milioni di euro, rispetto al 30 giugno 2024 quando era pari a 2,7 milioni.Laal 30 giugno 2025 è negativa per 7,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 30 giugno 2024 quando era negativa per 5,3 milioni.