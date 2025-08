Anima Holding, utile netto 1° semestre sale a 153,9 milioni

Anima Holding

(Teleborsa) -riporta nel 1° semestre un utile ante imposte di 214,5 milioni di euro (in crescita del 30% rispetto ai 165 milioni di euro del primo semestre 2024), mentresi è attestato arispetto ai 120,7 milioni di euro del primo semestre 2024). Il corrispondente(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari) risultaanch’esso pari a 153,9 milioni di euro (rispetto ai 124,9 milioni di euro del primo semestre 2024)Lesono state pari a 179 milioni di euro (% rispetto ai 163,1 milioni di euro della prima metà del 2024, +4% al netto delle Acquisizioni). Lesono state pari a 35,6 milioni di euro (contro i 46,4 milioni di euro del primo semestre 2024). Considerando queste ultime e gli altri proventi, irispetto ai 239,4 milioni di euro del primo semestre 2024 (in calo del 2% al netto della variazione di perimetro).al 30 giugno 2025 risulta positiva (cassa netta) per 211,3 milioni di euro (rispetto agli 8,4 milioni di euro di cassa netta al 30 giugno 2024 e ai 251,5 milioni di cassa netta al 31 dicembre 2024). La variazione rispetto a inizio anno riflette il pagamento di dividendi per 146,3 milioni di euro e un esborso per imposte pari a circa 83 milioni di euro, in gran parte compensati dalla generazione di cassa da attività operative e da plusvalenze sugli investimenti