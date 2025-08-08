Milano 14:06
Emak, utile netto consolidato 1° semestre sale a 20,1 milioni

(Teleborsa) - Emak ha chiuso il primo semestre con ricavi consolidati pari a 369,4 milioni di euro, rispetto ai 345,4 milioni del pari periodo dell’esercizio precedente, in crescita del 6,9%.

L’EBITDA adjusted del periodo ha raggiunto il valore di 51,9 milioni (14% dei ricavi), rispetto ai 44,9 milioni (13% dei ricavi) del pari periodo 2024. L’EBIT è stato pari a 35,7 milioni (9,7% dei ricavi), contro il dato di 27,9 milioni (8,1% dei ricavi) del pari periodo dello scorso esercizio.

L’utile netto consolidato del semestre sale a 20,1 milioni rispetto ai 14,3 milioni nel pari periodo del 2024.
