Emak, utile netto consolidato 1° semestre sale a 20,1 milioni

(Teleborsa) - Emak
ha chiuso il primo semestre con ricavi consolidati pari a 369,4 milioni
di euro, rispetto ai 345,4 milioni del pari periodo dell’esercizio precedente, in crescita del 6,9%.
L’EBITDA adjusted
del periodo ha raggiunto il valore di 51,9 milioni
(14% dei ricavi), rispetto ai 44,9 milioni (13% dei ricavi) del pari periodo 2024. L’EBIT
è stato pari a 35,7 milioni (9,7% dei ricavi), contro il dato di 27,9 milioni (8,1% dei ricavi) del pari periodo dello scorso esercizio. L’utile netto consolidato
del semestre sale a 20,1 milioni
rispetto ai 14,3 milioni nel pari periodo del 2024.