Tutelare l'avifauna dalle reti elettriche: a Roma il simposio del progetto LIFE Milvus

(Teleborsa) - Aquile, cicogne, falconidi, grifoni e nibbi reali sono alcune delle specie di uccelli che ogni anno muoiono folgorati dalla corrente elettrica posandosi sui cavi di media tensione durante le loro rotte migratorie. Un fenomeno che coinvolge soprattutto uccelli dall'ampia apertura alare, alcuni dei quali già a rischio estinzione. Con l'obiettivo di tutelare l'avifauna si è tenuto ieri il sun incontro che ha riunito esperti, rappresentanti delle istituzioni e associazioni ambientaliste. Durante il dibattito sono state analizzate le cause del problema e le strategie più efficaci per mitigarne gli effetti, con particolare attenzione alle possibili soluzioni tecniche e normative per proteggere la fauna selvatica dalle infrastrutture elettriche. L'evento, organizzato dacon il patrocinio delrientra nell'ambito di, il progetto realizzato in collaborazione con ill'"La tutela dell'avifauna e la mitigazione del rischio di elettrocuzione per gli uccelli sono di fondamentale importanza al fine di salvaguardare la biodiversità – ha affermato–. In E-Distribuzione lavoriamo da anni per proteggere le specie a rischio estinzione partecipando a progetti LIFE cofinanziati dall'Unione Europea, come il progetto Life Milvus, nonchè siglando accordi con Enti Parco, Organizzazioni Nazionali e Associazioni ambientaliste. Oggi, grazie a tutte le azioni intraprese nel tempo, abbiamo fatto interventi di mitigazione su linee elettriche dislocate in tutto il territorio nazionale. È essenziale che istituzioni, imprese e cittadini rafforzino la collaborazione per sviluppare soluzioni durature, garantendo così un futuro in cui natura ed energia possano coesistere in modo sostenibile."Ilsi verifica quando un esemplare, posandosi sui sostegni delle linee elettriche di media tensione per riposare o osservare i dintorni, tocca contemporaneamente due parti a tensione diversa. E-Distribuzione interviene da tempo per garantire la sicurezza degli uccelli in aree individuate come particolarmente sensibili rispetto ai rischi per avifauna, applicando guaine o coperture isolanti sui cavi conduttori in prossimità dei sostegni.Durante l'evento – che ha visto la partecipazione anche di Eugenio Dupré della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del MASE – è stato illustrato il Progetto LIFE Milvus da parte di Luca, finalizzato in particolare alla reintroduzione del nibbio reale. Il Simposio ha rappresentato anche l'occasione per approfondire la rilevanza del fenomeno a livello globale con l'intervento didell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale ISPRA e per conoscere l'esperienza del Governo spagnolo, già impegnato da molti anni nella mitigazione del fenomeno come illustrato dadel Ministero spagnolo della Transizione Ecologica.