Fincantieri approva il Piano Industriale 2026-2030: ricavi a 12,5 miliardi e utile netto a 500 milioni

Fincantieri

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Biagio Mazzotta, ha approvato il, denominato "", insieme al, pienamente integrato nella strategia di Gruppo. Il Piano prevede una crescita significativa di ricavi, margini e utile netto, accompagnata da una forte accelerazione della generazione di cassa e da un deciso percorso di deleveraging.Nel periodo di Piano, Fincantieri stimain crescita di circa il 40% e un EBITDA in aumento del 90% rispetto al 2025. Al 2030 i ricavi sono attesi a circa 12,5 miliardi di euro, con undi 1,25 miliardi e un margine EBITDA intorno al 10%. L’è previsto in progressiva espansione fino a 500 milioni di euro, mentre ildovrebbe ridursi a circa 1,0x, grazie alla maggiore generazione di cassa.Il Piano poggia su undi oltrei, con nuovi contratti nel settore dellaprevisti già a partire dal 2026. Per far fronte all’accelerazione della domanda nazionale e internazionale, Fincantieri prevede il raddoppio della capacità produttiva dei cantieri italiani della Difesa, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento in un comparto strategico., Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: "Il Piano Industriale 2026-2030 rappresenta prima di tutto il manifesto industriale che nasce da una visione strategica del futuro, in un momento in cui la nostra industria sta attraversando un macro-trend positivo, sia nel settore civile che in quello militare. Con questo Piano, entriamo in una nuova fase di crescita: rafforziamo la capacità produttiva, aumentiamo la competitività e manteniamo il focus sul nostro core business e sull’efficienza operativa".Nei, il Gruppo punta a un incremento della produttività, facendo leva sulla riarticolazione dellae sull’evoluzione del business mix. Prosegue il rafforzamento dei progetti di operations excellence e procurement excellence, a supporto del miglioramento dei margini. Il Piano prevede il potenziamento del, considerato un’area strategica anche per future opportunità di crescita inorganica. Prosegue inoltre lo sviluppo della nave digitale e della "navis sapiens", con l’evoluzione dei sistemi di propulsione verso soluzioni sempre più sostenibili, dai carburanti puliti all’idrogeno, fino all’ambizione del nucleare. Centrale anche il percorso di energy transition.Ilè integrato con quello industriale e allineato agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, lungo le direttrici di Innovazione, Inclusione e Integrità, confermando l’approccio di Fincantieri alla transizione sostenibile.