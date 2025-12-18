Milano 17-dic
44.099 +0,25%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 +0,92%
Francoforte 17-dic
23.961 -0,48%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,06%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.870,28 punti

In breve, Finanza
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato +0,06%, a quota 3.870,28 in apertura.
