Milano 27-nov
43.220 +0,21%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 27-nov
9.694 +0,02%
Francoforte 27-nov
23.768 +0,18%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,14%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.875,26 punti

In breve, Finanza
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato +0,14%, a quota 3.875,26 in apertura.
