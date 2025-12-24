Sciuker Frames, BDO Italia lascia l'incarico di revisione legale

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo sospeso su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha ricevuto la comunicazione a mezzo PEC da parte dellacon la quale quest'ultima ha rassegnato le proprie(a suo tempo conferitole con delibera assembleare del 28 giugno 2024).BDO continuerà a esercitare le funzioni di revisore legale fino a quando non sarà divenuta efficace la deliberazione dell'assemblea degli azionisti di Sciuker Frames di conferimento dell'incarico a un'altra società di revisione e comunque per non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. La societàdi revisione, si legge in una nota.