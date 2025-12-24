Sciuker Frames, BDO Italia lascia l'incarico di revisione legale

(Teleborsa) - Sciuker Frames
, gruppo sospeso su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha ricevuto la comunicazione a mezzo PEC da parte della società di revisione BDO Italia
con la quale quest'ultima ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di revisione legale
(a suo tempo conferitole con delibera assembleare del 28 giugno 2024).
BDO continuerà a esercitare le funzioni di revisore legale fino a quando non sarà divenuta efficace la deliberazione dell'assemblea degli azionisti di Sciuker Frames di conferimento dell'incarico a un'altra società di revisione e comunque per non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. La società si è già attivata per individuare una nuova società
di revisione, si legge in una nota.