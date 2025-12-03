Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

S&P-500

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. L'è sostanzialmente stabile su 4.200 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,80%.Scende lo, attestandosi a +77 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,44%.è stabile, riportando un moderato -0,07%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,1%, e poco mosso, che mostra un +0,16%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 43.381 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 46.046 punti.Senza direzione il(-0,01%); come pure, pressoché invariato il(-0,05%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 7,70%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,65%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,97%.In luce, con un ampio progresso del 2,66%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,10%.scende del 2,55%.Calo deciso per, che segna un -2,17%.Sotto pressione, con un ribasso dell'1,93%.del FTSE MidCap,(+4,34%),(+3,80%),(+3,61%) e(+3,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,51%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,28%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,88%.