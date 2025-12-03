Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 19:07
25.583 +0,11%
Dow Jones 19:07
47.843 +0,78%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Senza direzione intanto l'S&P-500 sulla borsa a stelle e strisce.

L'Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 4.200 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,80%.

Scende lo spread, attestandosi a +77 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,44%.

Tra i listini europei Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,07%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,1%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,16%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB che si ferma a 43.381 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share, che rimane a 46.046 punti.

Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,01%); come pure, pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,05%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Stellantis, con un importante progresso del 7,70%.

In evidenza STMicroelectronics, che mostra un forte incremento del 5,65%.

Tonica Saipem che evidenzia un bel vantaggio del 2,97%.

In luce Ferrari, con un ampio progresso del 2,66%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Lottomatica, che ha archiviato la seduta a -3,10%.

Prysmian scende del 2,55%.

Calo deciso per Italgas, che segna un -2,17%.

Sotto pressione Banco BPM, con un ribasso dell'1,93%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Zignago Vetro (+4,34%), D'Amico (+3,80%), doValue (+3,61%) e Technoprobe (+3,32%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Danieli, che ha chiuso a -2,51%.

Soffre Moltiply Group, che evidenzia una perdita del 2,28%.

Preda dei venditori Banca Ifis, con un decremento del 2,25%.

Si concentrano le vendite su ENAV, che soffre un calo dell'1,88%.

