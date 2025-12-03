Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari
, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Senza direzione intanto l'S&P-500
sulla borsa a stelle e strisce.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 4.200 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,80%.
Scende lo spread
, attestandosi a +77 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,44%. Tra i listini europei Francoforte
è stabile, riportando un moderato -0,07%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a -0,1%, e poco mosso Parigi
, che mostra un +0,16%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB
che si ferma a 43.381 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 46.046 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,01%); come pure, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,05%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, decolla Stellantis
, con un importante progresso del 7,70%.
In evidenza STMicroelectronics
, che mostra un forte incremento del 5,65%.
Tonica Saipem
che evidenzia un bel vantaggio del 2,97%.
In luce Ferrari
, con un ampio progresso del 2,66%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Lottomatica
, che ha archiviato la seduta a -3,10%. Prysmian
scende del 2,55%.
Calo deciso per Italgas
, che segna un -2,17%.
Sotto pressione Banco BPM
, con un ribasso dell'1,93%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Zignago Vetro
(+4,34%), D'Amico
(+3,80%), doValue
(+3,61%) e Technoprobe
(+3,32%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Danieli
, che ha chiuso a -2,51%.
Soffre Moltiply Group
, che evidenzia una perdita del 2,28%.
Preda dei venditori Banca Ifis
, con un decremento del 2,25%.
Si concentrano le vendite su ENAV
, che soffre un calo dell'1,88%.