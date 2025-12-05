Stellantis, si chiude piano 2025 di azionariato per dipendenti: 22 milioni di azioni sottoscritte in tre anni

Stellantis

(Teleborsa) - Si è chiusa il 25 novembre l’di, il piano di azionariato dedicato ai dipendenti. Dal lancio nel 2023, sono state sottoscritte complessivamente. Questa terza edizione annuale consecutiva è stata estesa a 20 Paesi, coinvolgendo più di"Shares to Win rappresenta alla perfezione la filosofia di Stellantis centrata sulle persone, e ha l’obiettivo di offrire ai propri dipendenti l’opportunità di contribuire ai risultati dell’Azienda, favorendo partecipazione attiva, orgoglio e senso di appartenenza", si legge in una nota dell'azienda.Con questa ambizione, Stellantis ha sviluppato unche si distingue per alcune caratteristiche chiave: cadenza regolare, ampia distribuzione e pacchetto di incentivi vantaggioso e accessibile a tutti."In Stellantis, la nostra mentalità orientata alle persone è alla base di iniziative come Shares to Win, di cui siamo molto orgogliosi e che abbiamo offerto per tre anni consecutivi", ha dichiarato, Chief Human Resources & Sustainability Officer. "Credo che l’azionariato aziendale rafforzi il legame di fiducia reciproca tra l’Azienda e i suoi dipendenti. Dimostra il nostro impegno a voler costruire il futuro insieme, condividere la creazione di valore e promuovere la coesione e l’orgoglio di far parte di Stellantis", ha aggiunto.Alla chiusura dell’edizione 2025, Shares to Win conta 22 milioni di azioni sottoscritte dai dipendenti fin dall’inizio del programma nel 2023. Ciò corrisponde adi cui 141 milioni di euro di sottoscrizioni personali e 68 milioni di euro di contributi integrativi di Stellantis. I dipendenti Stellantis detengono complessivamente il 2,8% del capitale della Società, con un aumento di 1,1 punti percentuali rispetto all’ottobre 2023, prima del lancio del primo programma Shares to Win.Complessivamente, idi Stellantis, Francia, Italia e Stati Uniti, hanno contribuito per circa due terzi delle sottoscrizioni totali del programma nel 2025. A, il programma ha raggiunto un tasso di sottoscrizione dell’11% nel 2025, con i dipendenti che hanno investito in media oltre 1.150 euro.