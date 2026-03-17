Pininfarina, dimissioni dirigente con responsabilità strategiche

(Teleborsa) - Pininfarina informa che Giuseppe Bonollo, Senior Vice President Business Unit Mobility, ha rassegnato le dimissioni con efficacia a far data dal 30 aprile 2026 per perseguire nuove opportunità professionali.



A partire dal 1° maggio 2026,Marco Busi assumerà la guida della Business Unit Mobility, mantenendo le attuali responsabilità di SVP Global Operations.



Bonollo, ha precisato la società, continuerà a supportare la Società nelle iniziative di business development e strategia, rappresentando inoltre il Gruppo nel board di ANFIA dove attualmente ricopre il ruolo di Presidente del gruppo Car Design & Engineering, nonché nel ruolo di Presidente del board di Pininfarina Shanghai.



Per quanto a conoscenza dell'azienda, Bonollo non detiene azioni Pininfarina.

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